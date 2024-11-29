Протесты в Грузии: что происходит в Тбилиси после отказа от Евросоюза

В четверг, 28 ноября, в Тбилиси и других городах Грузии начались протесты против решения властей о заморозке переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

«Мы приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов, предоставляемых Европейским союзом», — заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. При этом он подчеркнул, что власти по-прежнему стремятся к членству в Евросоюзе, наметив 2030 год как ориентир для достижения этой цели.

Оппозиция обвинила власти в предательстве национальных интересов. Президент страны Саломе Зурабишвили также выступила с резкой критикой. Она заявила, что власти «объявили войну собственному народу, его прошлому и будущему».

После этого люди начали собираться в центре Тбилиси, блокируя здание парламента и перекрывая улицы. Ночью произошли столкновения с полицией, несколько человек пострадали. Протестующие возводят баррикады и жгут костры, а полиция использует водометы и слезоточивый газ.