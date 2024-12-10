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В ЕС анонсировали новые меры в отношении Грузии

Евросоюз рассмотрит новые меры против Грузии 16 декабря

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Zurab Tsertsvadze/AP

В ходе предстоящей встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая пройдет 16 декабря, участники рассмотрят новые меры против Грузии. Об этом сообщается на сайте Внешнеполитической службы ЕС.

«Устойчивый откат демократии и недавние репрессивные меры, применяемые грузинскими властями, имеют последствия для наших двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

10 декабря Служба госбезопасности Грузии заявила, что антиправительственные митинги Тбилиси проводятся местными активистами при координации с зарубежными спецслужбами. По ее данным, этот план развивается по сценарию так называемых цветных революций, в том числе с разными «ритуальными сценами» и поэтапной деструкцией, кульминацией которого является ликвидация мирных граждан.

Ранее премьер Грузии рассказал, что помогло избежать «майдана».

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