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Песков рассказал о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах

Песков: принимаются меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита товаров

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Предпринимаются необходимые меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита товаров. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На федеральном уровне предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров», — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли регулирование цен со стороны государства в новых регионах.

Песков подчеркнул, что без дефицита товаров не будет причин для роста цен. При этом он добавил, что определенные повышения могут быть из-за транспортных издержек.

«Это неизбежно, к сожалению», — заключил представитель Кремля.

22 ноября Песков заявил РИА Новости, что для восстановления новых регионов проводится титаническая работа. Он отметил, что под реконструкцией находятся одновременно десятки тысяч разных объектов — укладываются дороги, проводится ремонт домов, которые пострадали в ходе боевых действий. Программу восстановления новых субъектов РФ курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее в ГД предложили досрочное увольнение со службы многодетных военнослужащих.

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