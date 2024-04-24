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В ГД предлагают досрочное увольнение со службы многодетных военнослужащих

Депутаты внесли законопроект о досрочной демобилизации многодетных отцов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект о досрочной демобилизации многодетных отцов, ставших таковыми спустя год после даты мобилизации. Документ размещен на официальном сайте Госдумы.

»[Досрочное увольнение мобилизованного предлагается] в связи с присвоением его семье статуса многодетной в установленном законом порядке в течение одного года с момента призыва на военную службу», — указано в проекте закона.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов отметили, что данная мера будет касаться только тех военнослужащих, которые до призыва на службу уже являлись родителями и законными представителями двух и более детей, но не смогли воспользоваться правом на отсрочку.

До этого правительство России предложило на семь лет продлить выплаты многодетным на погашение ипотеки.

Ранее сообщалось, что условия по льготной ипотеке для семей в малых городах России скоро изменятся.

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