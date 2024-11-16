В Абхазии опровергли сообщения о нахождении Бжании в России

Распространяемая оппозицией информация о том, что глава Абхазии Аслан Бжания находится на территории российской военной базы, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики.

«Пресс-служба президента Абхазии опровергает распространяемую оппозиционными ресурсами дезинформацию о том, что после обращения к народу глава государства передислоцировался на территорию российской военной базы», — сказано в сообщении.

До этого в пресс-службе главы Абхазии сообщали, что Бжания покинул столицу республики Сухум и сейчас находится в родном селе Тамыш.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение о российских инвестициях в республику — оно предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента республики и потребовали его отставки.

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Ранее оппозиция Абхазии дала президенту час на сложение полномочий.