Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бербок пообещала Украине поддержку, чтобы страна «смогла выжить»

Бербок пообещала Украине поддержку на зиму, чтобы страна смогла выжить

close
Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в поддержке на фоне наступающей зимы и продолжающегося конфликта с Москвой. Ее слова по приезде в Киев приводит Reuters.

«Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и чтобы их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе», — заявила Бербок.

4 ноября глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев в рамках своего восьмого визита на Украину с момента начала конфликта с Россией.

17 сентября Анналена Бербок анонсировала выделение Украине 100 миллионов евро на предстоящую зиму. Она объяснила выделение новых средств на поддержку Киева тем, что Россия якобы планирует «зимнюю серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы сделать жизнь украинцев невыносимой и максимально ужасной».

Ранее Бербок назвала условие «конца» Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами