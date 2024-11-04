Бербок пообещала Украине поддержку, чтобы страна «смогла выжить»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в поддержке на фоне наступающей зимы и продолжающегося конфликта с Москвой. Ее слова по приезде в Киев приводит Reuters.

«Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и чтобы их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе», — заявила Бербок.

4 ноября глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев в рамках своего восьмого визита на Украину с момента начала конфликта с Россией.

17 сентября Анналена Бербок анонсировала выделение Украине 100 миллионов евро на предстоящую зиму. Она объяснила выделение новых средств на поддержку Киева тем, что Россия якобы планирует «зимнюю серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы сделать жизнь украинцев невыносимой и максимально ужасной».

Ранее Бербок назвала условие «конца» Украины.