Германия выделит Украине многомиллионную помощь на предстоящую зиму

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала выделение Украине 100 миллионов евро предстоящей зимой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Бербок объяснила выделение новых средств на поддержку Киева тем, что Россия якобы планирует «зимнюю серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы сделать жизнь украинцев невыносимой и максимально ужасной».

11 сентября в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделяет дополнительно более $700 млн на поддержку Украины. По его словам, $325 млн долларов пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Еще $290 млн будут направлены на гуманитарную помощь украинскому населению.

В тот же день глава МИД Британии Дэвид Лэмми объявил о выделении £600 млн ($782 млн) на поддержку Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в США обеспокоились возможным снижением поддержки Украины из-за покушения на Трампа.