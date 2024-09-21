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Бербок назвала условие «конца» Украины

Глава МИД ФРГ Бербок: без помощи Запада Украине придет конец

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин продолжит оказывать Украине всю необходимую помощь столько, сколько потребуется. Ее слова приводит агентство DPA.

В противном случае, считает Бербок, «это будет конец Украины». По ее словам, если страны Запада не будут помогать Киеву, то это приведет к концу республики.

17 сентября Анналена Бербок анонсировала выделение Украине 100 миллионов евро предстоящей зимой. Она объяснила выделение новых средств на поддержку Киева тем, что Россия якобы планирует «зимнюю серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы сделать жизнь украинцев невыносимой и максимально ужасной».

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в МИД Германии призвали не допустить появления ВС РФ у границ европейских стран.

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