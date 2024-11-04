Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Германии прибыла в Киев

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев

close
Global Look Press

Руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Украину. Об этом пишет местное издание «РБК-Украина».

«Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев», — говорится в сообщении СМИ.

В конце октября немецкий министр посетила Китай с не анонсированным визитом. Утверждалось, что глава внешнеполитического ведомства ФРГ хотела обсудить с представителями КНР события на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Kp.ru написало, что Бербок в китайском аэропорту никто не встретил, однако позднее этот факт опровергли в МИД Германии, где пояснили, что казус произошел в Малайзии, а его причиной стало то, что самолет приземлился не в запланированном месте.

Также в октябре сообщалось, что Бербок раскритиковал генерал Бундесвера в отставке Йоахим Вундрак. Ему не понравилась агрессивная риторика министра в отношении России. Он подчеркнул, что ослабление РФ не входит в интересы Германии.

Ранее в Германии призвали сменить поставки оружия Украине на дипломатию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами