Глава МИД Германии прибыла в Киев

Руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Украину. Об этом пишет местное издание «РБК-Украина».

«Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев», — говорится в сообщении СМИ.

В конце октября немецкий министр посетила Китай с не анонсированным визитом. Утверждалось, что глава внешнеполитического ведомства ФРГ хотела обсудить с представителями КНР события на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Kp.ru написало, что Бербок в китайском аэропорту никто не встретил, однако позднее этот факт опровергли в МИД Германии, где пояснили, что казус произошел в Малайзии, а его причиной стало то, что самолет приземлился не в запланированном месте.

Также в октябре сообщалось, что Бербок раскритиковал генерал Бундесвера в отставке Йоахим Вундрак. Ему не понравилась агрессивная риторика министра в отношении России. Он подчеркнул, что ослабление РФ не входит в интересы Германии.

Ранее в Германии призвали сменить поставки оружия Украине на дипломатию.