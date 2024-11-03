В Крыму хотят национализировать активы стран, поддерживающих агрессию против РФ

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что в республике национализируют активы стран, воюющих или поддерживающих агрессию против России.

«Мы считаем, что все страны, которые воюют против России, занимаются разграблением наших активов, не имеют права владеть недвижимостью в Крыму», — сказал Константинов.

В июле председатель крымского парламента заявлял, что самые крупные активы, которые принадлежали украинским олигархам в Крыму, уже находятся в собственности республики либо переданы российским инвесторам.

По словам парламентария, принадлежащие недружественным государствам активы будут найдены и национализированы, и власти Крыма намерены «заниматься этим предметно».

1 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что более 1000 объектов, расположенных на территории полуострова и принадлежащих украинским олигархам, были включены в перечень подлежащего национализации имущества в 2024 году. По его словам, в общем реализация национализированного имущества украинских олигархов позволила региону заработать свыше 4,5 млрд рублей.

Ранее в Крыму пригрозили национализировать финскую собственность на полуострове.