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В Крыму рассказали о национализации имущества украинских олигархов

Аксенов: в 2024 году в Крыму национализируют 1200 объектов украинских олигархов

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Более 1000 объектов, расположенных в Республике Крым и принадлежащих украинским олигархам, были включены в перечень подлежащего национализации имущества в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

«В 2022–2024 годах в перечень такого имущества вошло порядка 3500 объектов, из которых 1200 — в текущем году», — говорится в заявлении.

Руководитель российского субъекта рассказал, что благодаря сдаче данных построек в аренду в бюджет Крыма поступили более 392 млн рублей. При этом большую часть из них — 75% — власти получили в текущем году.

По словам Аксенова, в общем реализация национализированного имущества украинских олигархов позволила республике заработать свыше 4,5 млрд рублей.

В конце глава региона подчеркнул, что «враги России и Крыма» больше не смогут получать доход на территории полуострова. Имущество таких юридических и физических лиц национализируют, чтобы оно приносило пользу республике и всему государству.

18 сентября глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти региона намерены полностью избавиться от собственности украинских олигархов на территории полуострова. Как он сказал, руководство республики «тщательно разбирается» в этом вопросе.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.

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