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Украинские олигархи лишились в Крыму наиболее крупных активов

Константинов: украинские олигархи лишены в Крыму самых крупных активов

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Unsplash

Самые крупные активы, которые принадлежали украинским олигархам в Крыму, уже находятся в собственности республики либо переданы российским инвесторам. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, наиболее крупные предприятия, ранее принадлежавшие олигархам Украины, переданы в собственность Крыма или российских инвесторов. При этом власти региона продолжают работать с обращениями граждан, ведет работу антитеррористическая комиссия. Когда комиссией будет принято квалифицированное решение по новым объектам, об этом будет публично сообщено.

До этого Константинов заявил, что украинские олигархи, политики и артисты не смогут вернуть национализированное в Крыму имущество, так как это юридически невозможно.

12 июня сообщалось о национализации в Крыму активов бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Ранее в Крыму назвали сумму проданного за год имущества сторонников Украины.

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