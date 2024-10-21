В МИД России заявили о тоталитарных методах на выборах в Молдавии

Власти Молдавии вели избирательную кампанию в республике, используя «антидемократические и тоталитарные методы». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

«Будучи не в состоянии на равных конкурировать с политическими оппонентами, молдавское руководство широко задействовало административный ресурс, осуществляло репрессии против оппозиционных политиков и независимых СМИ», — сказала дипломат.

21 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у оппозиции в Молдавии отобрали возможность участвовать в избирательной кампании.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. По результатам обработки почти 100% протоколов лидирует действующий президент республики Майя Санду с 41,9% голосов, следом идет бывший генпрокурор страны Александр Стояногло — 26,3%. Одновременно с президентскими выборами проводилось голосование на референдуме о курсе на евроинтеграцию Молдавии.

Первые итоги выборов в Молдавии были подведены в материале «Газеты.Ru».

Ранее Санду заявила о подкупе 150 тысяч молдавских избирателей.