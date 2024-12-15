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Покровский: применение препарата для профилактики ВИЧ станет принципиальным вопросом

Покровский: применение препарата от ВИЧ обсудят в России в ближайшие годы

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NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Необходимость применения препарата для профилактики ВИЧ-инфекции «Ленакапавир» будет обсуждаться в России в ближайшие годы, это один из принципиальных вопросов. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИДом) «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» (ЦНИИ) Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«У нас нет мнения Минздрава, что надо использовать лекарства для профилактики заражения, так как в основном их используют люди, у которых высокий риск заражения, значит, они сами должны заботиться о своем здоровье. Это не совсем правильный подход, поскольку страдать будет все здравоохранение, экономика здравоохранения. Так что это будет очень важный вопрос, который будет обсуждаться в ближайшие годы», — сказал он.

Покровский отметил, что официальная продажа препарата запланирована на следующий год, средство прошло стадии клинических испытаний.

14 декабря Минздрав России сообщил, что отечественная мРНК-вакцина от рака «Энтеромикс» будет бесплатной для пациентов.

Ранее ученый назвал главную особенность российской вакцины от рака.

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