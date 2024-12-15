Российские войска проводят зачистку в населенных пунктах к югу от города Курахово

Российские войска ведут зачистку в населенных пунктах Успеновка и Анновка к югу от города Курахово. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, окружение Курахова в «значительной степени» ускоряется.

«По сути, перестал существовать карман южнее Курахова, потому в Анновке и Успеновке российские войска проводят зачистку этих населенных пунктов. Подняли триколор над центром Успеновки», — сказал Рогов.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о боях в Курахово. По его словам, войска РФ «продвигаются улица за улицей», темпы «наращиваются».

13 декабря сообщалось, что группировка войск ВС РФ «Восток» взяла под контроль семь населенных пунктов за месяц. Командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев заявил, что за последний месяц был установлен контроль над участком местности общей площадью более 300 квадратных километров.

Ранее было опубликовано видео водружения российского флага на здании горсовета в Курахово.