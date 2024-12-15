Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что под Курахово в котел попали 700 солдат ВСУ, которым Киев восемь раз отказал в отступлении. Его слова передает ТАСС.

По его словам, украинские военные, в том числе подразделения спецназа, попали в окружение в районе Анновки к югу от Курахова.

«В районе Анновки сейчас порядка 700 боевиков ВСУ перестали оказывать организованное сопротивление, пытаются просачиваться малыми группами через Успеновку, через русло реки Сухие Ялы», — поделился Рогов.

Он уточнил, что украинские военные, согласно радиоперехватам, восемь раз просили отойти с позиций, но получили отказ. Рогов добавил, что в скором времени в аналогичную ситуацию могут попасть украинские подразделения, остающиеся в самом Курахове.

До этого отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков рассказал, что под Курахово в Донецкой народной республике окружены несколько бригад украинской армии.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.