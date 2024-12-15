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Житель Иркутской области ценой жизни спас внучку из пожара

МЧС: в поселке Уховский дедушка ценой жизни спас свою внучку из горящего дома

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МЧС России

В поселке Уховский Иркутской области в жилом доме произошел пожар, который закончился трагедией — мужчина ценой жизни спас свою внучку. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, 15-летняя девочка нечаянно подожгла вещи. Огонь быстро распространился по дому, отрезав путь к выходу. 67-летний мужчина бросился в горящий дом и спас внучку, но сам выбраться из помещения не смог.

Огонь распространился на площади в 114 квадратных метров. Его потушили семь пожарных и три единицы техники МЧС. Спасти пожилого мужчину не удалось.

Накануне в подмосковном городе Фрязино случился пожар в одном из домов. По словам очевидцев, загорелся новый дом на улице Советской. Огонь виден на крыше здания, а от него в небо поднимается черный столб дыма.

Тем же утром сотрудники МЧС России ликвидировали пожар под Анапой в Краснодарском крае. Инцидент произошел в магазине под Анапой. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. На месте работали 39 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее в Орловской области потушили пожар, возникший после атаки БПЛА.

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