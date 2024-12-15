В Минобороны сообщили об уничтожении 15 дронов ВСУ за ночь в России

Дежурные средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 дронов сбили над акваторией Черного моря, и по одному — над Курской и Белгородской областями.

Этой же ночью житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения после атаки украинского дрона, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По словам губернатора, медики доставили мужчину в районную больницу, где ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Незадолго до этого Минобороны сообщало, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских дронов над Курской, Белгородской и Брянской областями, а также над Черным морем. По данным ведомства, атаки были отражены с 21:30 до 22:30 мск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в штате Нью-Йорк неопознанные беспилотники нарушили работу аэропорта.