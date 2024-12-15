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Стало известно об освобождении ВС РФ мирных жителей при взятии Петровки в ДНР

МО РФ: бойцы группировки «Центр» освободили мирных жителей Петровки в ДНР

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Центр» освободили мирных жителей в ходе взятия под контроль населенного пункта Петровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России, кадры взятия села появились в распоряжении РИА Новости.

В оборонном ведомстве рассказали, что штурмовики «Центра» при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие к Петровке лесополосы, в результате чего в ходе боевых действий российские бойцы уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины в укреплениях.

Как отметили в Минобороны, после этого российские военнослужащие малыми группами зашли с двух сторон в населенный пункт.

«В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Петровка 1 декабря. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, а также Пушкино, Новоалексеевки и Зари в этом регионе. Помимо этого, российские военнослужащие отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины.

12 декабря российские подразделения из группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Заря в Донецкой народной республике. В ходе боевых действий было нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ.

Ранее стало известно о ходе освобождения Курахово.

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