Politico: ЕС подготовил план мер в случае победы Трампа

Страны ЕС подготовили план ответных мер в случае торговой войны с США, которая может произойти при победе Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Мы нанесем быстрый и сильный ответный удар», — заявил источник издания.

По его словам, Европейский союз создал силы быстрого реагирования, чтобы подготовиться к последствиям выборов в США 5 ноября.

Газета Financial Times ранее сообщала, что ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания экс-президента США Дональда Трампа. Она включает в себя возможность введения высоких пошлин на американский импорт в случае неудачных переговоров с Вашингтоном.

До этого американский журнал Foreign Affairs писал, что Европа в случае победы Трампа может столкнуться с наиболее обширным кризисом безопасности региона со времен Второй мировой.

Ранее в США испугались внешнеполитических последствий в случае победы Трампа.