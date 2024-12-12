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На Украине увеличилось число людей, находящихся у черты крайней бедности

Черенько: на Украине в 7 раз выросло число людей у черты крайней бедности

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Thomas Peter/Reuters

Заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенько рассказала изданию РБК-Украина, что в стране в семь раз выросло число людей, находящихся у черты крайней бедности.

Официальный прожиточный минимум в стране в 2024 году составляет 2 920 гривен, или $70. Этот уровень является крайним пределом бедности, отметила ученая.

«В 2021 году людей, имевших доходы на таком уровне, у нас было 1,3%. Фактически в пределах статистической погрешности. Но в 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост», — поделилась Черенько.

Она добавила, что в двух регионах — Закарпатской и Черновицкой областях — уровень бедности не изменился по сравнению с 2021 годом. При этом в северных регионах — Сумской и Черниговской — уровень бедности заметно вырос.

До этого генеральный директор платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщал, что граждане Украины смогли найти способ, который позволил им обойти ограничения на расходование тысячи гривен (около 2343 рублей), выделенных для населения президентом страны Владимиром Зеленским. Выяснилось, что украинцы обналичивали выделенные средства с помощью оплаты мобильного счета.

Ранее Шольц попросил Зеленского заставить украинцев работать.

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