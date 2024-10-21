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На выборах президента Молдавии зафиксировали 778 нарушений

Наблюдатели зафиксировали 778 нарушений на выборах президента Молдавии

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Vladislav Culiomza/Reuters

На выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в ЕС зафиксировали 778 нарушений по итогам обработки всех отчетов, полученных от наблюдателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Promo-LEX.

Больше всего нарушений наблюдатели зарегистрировали при фотографировании избирательных бюллетеней — было выявлено 175 случаев.

Самое распространенное нарушение — прерывание видеосъемки открытия избирательных участков или процедуры подсчета бюллетеней (98 случаев).

До этого наблюдатели в Молдавии выявили свыше 600 случаев нарушений на выборах.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. По результатам обработки почти 100% протоколов, действующая глава государства Майя Санду набирает 42,21% голосов. Бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло получает 26,15%. Одновременно с выборами президента проводилось голосование на референдуме о курсе на евроинтеграцию Молдавии.

Ранее Санду заявила о подкупе 150 тысяч молдавских избирателей.

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