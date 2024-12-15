В минобороны Турции заявили, что Россия не вывела все свои войска из Сирии

Анкара не видит, чтобы РФ вывела все свои подразделения из Сирии и сомневается, что это произойдет сейчас. Об этом заявил глава министерства обороны Турции Яшар Гюлер, его цитирует TRT.

«Нет явных признаков того, что Россия полностью вывела свои войска из Сирии. Они могут перебазировать некоторые корабли в Россию для обслуживания», — сказал он.

По мнению главы турецкого минобороны, РФ сделает все возможное, чтобы остаться в Сирии.

«Российский чиновник сообщал, что они ведут переговоры на этот счет с новыми властями Сирии и сохранят присутствие», — заключил Гюлер.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Россия сохранит свой военный контингент на двух ключевых базах в Сирии, несмотря на частичный вывод войск с ряда позиций и падение режима президента Башара Асада. Тем не менее, будущее российского военного присутствия в Сирии и условия, которые были согласованы между Москвой и уходящим режимом Асада, остаются предметом обсуждения.

Ранее в МИД России назвали ситуацию в Сирии драматической.