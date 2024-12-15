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Mash сообщил подробности о терпящем бедствие российском танкере

Mash: волны разрубили пополам танкер «Волгонефть» возле берегов Керчи

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Телеграм-канал «Mash»

Танкер «Волгонефть-212» начал тонуть в Керченском проливе после того, как волны разломили его на две части. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Волны разрубили напополам танкер «Волгонефть-212» возле берегов Керчи. Который перевозил четыре тонны мазута», — пишет канал.

По его данным, за бортом судна оказались 13 членов экипажа.

До этого сообщалось, что судно с мазутом «Волгонефть-212» терпит бедствие в восьми километрах от берега Керчи. Всего на танкере 13 членов экипажа, отмечал «Интерфакс».

К месту ЧП направились спасатели.

Ранее лодка с пятью рыбаками перевернулась в открытом море на Камчатке.

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