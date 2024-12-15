Поверивший в наличие у него счета в Чили россиянин отдал мошенникам полмиллиона

Житель Уссурийска лишился полмиллиона рублей, переведя их мошенникам, которые убедили мужчину, что у него есть счет в чилийском банке. Подробности сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, 52-летний россиянин поверил звонившей «юристке», что на его счете в Чили лежат $64 тысячи, и он может их получить, но только если сделает два перевода. Он поступил так, как ему сказали преступники, и стал ждать валютных поступлений, однако так и не дождался.

Спустя три месяца мужчина внезапно осознал, что у него нет счетов в Чили, и обратился в полицию.

До этого сообщалось об инциденте в Челябинске, где мошенники обманом заставили школьницу перевести им деньги бабушки под предлогом покупки игровой валюты. Аферисты убедили ребенка совершить пять переводов со счета бабушки на указанные ими реквизиты, и девочка отправила преступникам около 60 тысяч рублей.

После поступления денежных средств злоумышленник удалил диалог и больше на связь не выходил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиянам объяснили, как распознать мошенников и не стать их жертвой.