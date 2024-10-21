Санду вызвала своего оппонента во втором туре выборов на дебаты

Президент Молдавии Майя Санду вызвала своего оппонента Александра Стояногло на дебаты перед вторым туром выборов главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что уважает голоса тех, кто отдал их за Стояногло.

«В ближайшее время мы должны провести серьезные дебаты, обсудить будущее Молдавии и ее путь», — сказала она.

По ее словам, ее команда свяжется со Стояногло, чтобы обсудить организацию дебатов.

Также Санду заявила, что большинство граждан Молдавии выразили свою волю в прошедшем голосовании, избрав курс на вступление в Евросоюз.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. По результатам обработки почти 100% протоколов, действующая глава государства Майя Санду набирает 42,21% голосов. Бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло получает 26,15%. Одновременно с выборами президента проводилось голосование на референдуме о курсе на евроинтеграцию Молдавии.

Ранее Кремль увидел труднообъяснимые темпы прироста голосов за Санду в Молдавии.