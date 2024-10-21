Путин рассказал о сотрудничестве РФ и ОАЭ по глобальным вопросам

Взаимодействие России и Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене важно для вопросов глобального характера. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле, передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что Москва и Дубай активно взаимодействуют в международных организациях, в том числе в рамках БРИКС, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как ООН.

Президент ОАЭ прибыл в Москву 20 октября. По улицам российской столицы шейх передвигается в кортеже на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны. Накануне вечером в ходе неформальной встречи в подмосковном Ново-Огареве политики обсудили развитие экономических отношений между РФ и ОАЭ, а также региональные вопросы и конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что политик говорили почти до полуночи.

Известно также, что шейх Аль Нахайян примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что вошел в делегацию официальных российских лиц, встречавших президента ОАЭ.