Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев для того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Свое мнение он высказал на странице в социальной сети X.

«Ходят слухи, что он там ради того, чтобы заставить... признать реальность и начать переговоры», — написал Боуз.

21 октября Остин прибыл в Киев. Как сообщало агентство Reuters, глава оборонного ведомства США намерен продемонстрировать, что Вашингтон придерживается линии поддержки Киева в преддверии американских выборов.

Американская газета The Wall Street Journal написала, что «Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины». При этом отмечается, что он не будет давать Киеву разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации. В МИД РФ подчеркивали, что лучшей гарантией безопасности для Украины является возвращение к внеблоковому и безъядерному статусу страны.

Ранее в минобороны Франции заявили, что Украину снабжают старым вооружением.