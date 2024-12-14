Психолог предупредил о проблемах трудоголиков в новогодний период

С приближением Нового года трудоголики испытывают эмоции, которые проще описать как «американские горки». Сначала компания гудит, и даже самый ленивый сотрудник до полуночи пыхтит над своим планом, чтобы в последнюю минуту не лишиться годовой премии. Когда вокруг настоящий улей, трудоголики счастливы, но чем ближе звон курантов, тем больше коллег счастливо выдыхают: «План выполнен» и исчезают до середины января, рассказал «Газете.Ru» психолог Станислав Самбурский.

«Когда после гудящей жизни компании, где каждый бил ключом, вдруг возникает тишина, трудоголики начинают испытывать тревогу. Задолго до праздника к ним подкрадывается липкий страх перед одиночеством и пустотой в жизни, когда не знаешь, чем заняться», — объяснил он.

По его словам, постоянная работа без отдыха приводит к физическому и эмоциональному истощению. Трудоголики и в обычные дни работают от рассвета до заката, затыкая работой проблемы в личной жизни.

«Вспомните Калугину из «Служебного романа» — первая приходила в пустое здание статистического учреждения, последняя уходила. И все, чтобы не оставаться наедине со своими проблемами», — сказал психолог.

У большинства трудоголиков болезненная зависимость от работы вызвана именно проблемами на личном фронте и психологическим дискомфортом.

Кроме того, перед праздниками множество коллег, которые спешат закончить дела, подхлестывают и без того мотивированных на работу трудоголиков, повышается адреналин, и работа идет еще быстрее.

«Но наступают длинные праздники, коллеги разлетаются встречать Новый год с близкими, а трудоголик остается один. Адреналин спадет, и в этот момент происходит «эмоциональное похмелье». После безудержного спринта наступает звенящая тишина на работе: ни задач, ни людей. И позвонить кому-то с выдуманной «срочной» задачей не получится», — отметил он.

В такой период трудоголик опустошен, чувствует, что потерял единственный смысл жизни — свою работу, и как результат наваливается сильнейшая эмоциональная усталость. Именно эти эмоциональные качели, когда сначала все вокруг ударно работают и на одной волне, а потом вдруг остаешься один, зачастую становятся отправной точкой профессионального выгорания. Организм требует восстановления, и это может занять больше времени, чем они ожидали.

«В новогодние каникулы трудоголики сталкиваются с пустотой и своими страхами. В трудоголизм люди уходят от проблем, а на каникулах уже не откосишь, и придется разговаривать о тех проблемах, от которых усиленно сбегал. А если трудоголизм стал результатом страха завязать отношения, то прийти в пустую квартиру страшно, а в веселой новогодней толпе одиночество ощущается особенно остро, и мысль «я никому не нужен» начинает стучать в висках», — объяснил эксперт.

Справиться с проблемами можно, но важно осознать, что трудоголизм — это не трудолюбие. Трудоголизм — это не химическая зависимость, но в отличие от лудомании, азартных игр и игромании, она социально одобряемая, поскольку окружающие не видят в ней проблемы.

Зачастую трудоголики обращаются с жалобами на проблемы с сердцем, неврологическими болями, состоянием «не могу уснуть без таблеток», депрессией. Большинство моих клиентов — это карьеристы и предприниматели, которых перенаправили ко мне неврологи с симптомами выгорания и подозрениями на депрессию.

Справиться с трудоголизмом можно, и первый шаг в этом — признать, что есть проблема в личной жизни или эмоциональный дискомфорт, от которого ищете спасения в работе.

«Трудоголизм может привести к серьезным негативным последствиям, особенно в периоды бездействия, такие как праздники. Важно находить баланс между работой и личной жизнью, заботиться о своём здоровье и не бояться искать поддержку. Только так можно избежать выгорания и сохранить высокую продуктивность и качество жизни», — предупредил он.

Ранее выяснилось, что большинство россиян не получают никаких поощрений от работодателей на Новый год.