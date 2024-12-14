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Стало известно о продвижении российских войск в ЛНР

Эксперт Марочко: ВС России продвигаются в районе Макеевки и Невского в ЛНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продвигаются у населенных пунктов Макеевка и Невское, расположенных в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за Сватовско-Кременской участок, а конкретно районы населенных пунктов Макеевка и Невское, это довольно-таки активный участок фронта, но сразу хочу отметить, что если мы говорим за успехи наших войск, то мы немного продвигаемся у Макеевки и немножко есть продвижение юго-западнее населенного пункта Невское», — сказал Марочко.

По его словам, там российские военные улучшили свое тактическое положение, и сейчас продолжают вести освободительные действия.

Эксперт отметил, что на этом участке фронта «очень сложный рельеф местности», так как часть стратегических высот находится под контролем сил РФ, а часть — солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Марочко также рассказал, что российские военнослужащие 13 декабря ликвидировали подразделение колумбийских наемников в населенном пункте Грековка в ЛНР.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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