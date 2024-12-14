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Российские военные ликвидировали подразделение колумбийских наемников в зоне СВО

Эксперт Марочко: ВС РФ ликвидировали подразделение колумбийских наемников в ЛНР

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские бойцы 13 декабря ликвидировали подразделение колумбийских наемников в населенном пункте Грековка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он также рассказал, что представители стран Латинской Америки присутствуют на линии боевого соприкосновения на западных рубежах региона.

«Очень большое их количество в свое время было западнее Макеевки, Невского, <…> на Купянском направлении, по данным радиоперехватов, также фиксировались представители Колумбии и других латиноамериканских стран», — добавил Марочко.

В ноябре украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал, что в украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), доставляли множество раненых колумбийских наемников. Он отметил, что колумбийцы не говорили на украинском языке.

В том же месяце военнопленный Денис Дунякин заявил, что иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) о прохождении военной службы.

Ранее эксперт рассказал о связи колумбийских наемников ВСУ с подконтрольными США наркокартелями.

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