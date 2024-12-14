Пентагон заключил многомиллионный контракт с компанией из Техаса

Министерство обороны США заключило контракт с техасской компанией TechTrans International объемом $325 млн. Цель сделки — оказание услуг в рамках программы международного партнерства по снижению угроз оружия массового поражения, сообщает РИА Новости.

«Миссия программы заключается в том, чтобы <…> сократить угрозы от оружия массового уничтожения и связанных с ним материалов, <…> и экспертизы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работы будут проводиться в различных местах по всему миру.

В начале декабря Россия выступила против расширения Североатлантического альянса на территорию региона Юго-Восточной Азии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в рамках XV Азиатской конференции клуба «Валдай». В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Соединенные Штаты уже снабдили оружием массового поражения пять государств — членов НАТО.

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.