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ВС РФ продвинулись под Купянском

Марочко: ВС РФ продвигаются под Купянском, побеждая элитные подразделения ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

ВС России продвигаются под Купянском в Харьковской области, несмотря на переброску элитных подразделений ВСУ. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в этом районе наблюдаются резервы командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого и другие так называемые элитные спецподразделения. Марочко обратил внимание, что это демонстрирует важность направления для украинского командования. Он подчеркнул, что российским бойцам продвижение на каждый метр «дается довольно-таки нелегко».

«Ну и ниже Купянска есть небольшие подвижки», — отметил военный эксперт.

Марочко отметил, что силы РФ, несмотря на постоянные передвижения у Купянска, наносят «серьезный ущерб» противнику.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 145 военных за сутки от действий подразделений группировки войск «Восток». В ходе активных действий подразделения продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Ранее в МИД России заявили, что пуск «Орешника» послал четкий сигнал Западу.

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