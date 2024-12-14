В Германии оппозиция пообещала лишить украинцев пособий по безработице

Немецкая оппозиция в своей предвыборной программе обещает остановить прием нелегальных мигрантов и лишить новоприбывших украинцев возможности получать пособия по безработице. Об этом сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на документ.

«Союз хочет ужесточить свою политику в отношении беженцев из Украины», — пишет газета.

В публикации обратили внимание, что украинцы смогут получать выплаты в соответствии с законом о пособиях для просителей убежища. Кроме того, планируется также значительно ограничить субсидии для тех, кто подлежит высылке из страны. Им будут предоставлять лишь самое необходимое — «кровать, хлеб и мыло».

До этого в Германии предложили восстановить отношения с Россией. По словам немецкого эксперта по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнеса Варвика, политикам Запада придется налаживать взаимодействие с Россией, чтобы сосуществовать в «холодной войне 2.0».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.