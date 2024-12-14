Российский бизнес активно развивает преемственность поколений из-за нехватки кадров

Кадровый рынок России столкнулся с острейшей нехваткой людей: уровень безработицы опустился до 2,4%, что является историческим минимумом, а на одну вакансию приходится всего 3,5 активных резюме при норме от 4,0. Сложная ситуация вынуждает работодателей бороться не только за соискателей, но и за удержание текущих сотрудников. Это показало исследование РОКВУЛ и UTEAM, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Один из зарекомендовавших себя инструментов – это поддержка и развитие преемственности поколений. Сегодня такой подход практикуется в каждой второй компании, чаще всего это производственные предприятия.

Так, преемственность существует в 53% российских компаний: в 32% речь идет о представителях двух поколений одной семьи, в 21% – трех и более. Еще 47% участников опроса не знают точно, есть ли такое у них на работе.

«Сегодня, когда рынок труда испытывает нехватку специалистов, преемственность особенно важна, она позволяет воздействовать на проблему кадрового голода на предприятиях путем популяризации рабочих профессий внутри семьи. Однако для этого необходимо, чтобы и сама компания была тем местом, где действительно хочется работать», – рассказала Марина Потокер, генеральный директор РОКВУЛ.

Показательно, что преемственность поколений сегодня чаще всего встречается на производственных предприятиях (в 79% есть сотрудники, которые трудоустроились в компанию вслед за родителями или другими родственниками), в медицинских учреждениях (65%) и в образовательных организациях (52%). В сельском хозяйстве подобной преемственностью поколений могут похвастать 49% компаний, в строительной индустрии – 40%.

Реже всего работников из разных поколений одной семьи можно встретить в компаниях из транспортной отрасли (всего 19%), в финансовых организациях (24%), а также в отрасли информационных технологий (27%).

«Осознанный выбор профессии молодежью, которая ориентируется на своих родителей или других родственников – это некий гарант того, что человек будет предан своему делу. Преемственность поколений снижает текучесть кадров и позитивно влияет на качество работы, на производительность и эффективность труда», – добавила Потокер.

Представитель кадровой компании UTEAM отмечает, что различные исследования показывают, что современная молодежь не спешит идти по стопам родителей в профессиональном плане. И чаще всего это связывают с негативным опытом старшего поколения.

«Однако мы на практике видим и множество обратных примеров: преемственность поколений отлично работает в тех компаниях, которые уделяют этому внимание, работают с молодежью и транслируют свои ценности вовне», – дополнила Ирина Антоненко, руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM.

Эксперты уверены, что в ближайшие годы значимость преемственности поколений в российских компаниях возрастет. Уже сегодня многие работодатели активно взаимодействуют с детьми сотрудников, чтобы заинтересовать их и убедить пойти по стопам родителей.

Ранее российские компании сообщили о массовой демотивации сотрудников, особенно — среди зумеров.