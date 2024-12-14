Доллару прогнозируют рост стоимости почти до 130 рублей

В 2025 году доллар может вырасти до 127 рублей на фоне возможных «черных лебедей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

«Главным геополитическим событием года станет возвращение в Белый дом Дональда Трампа и реализация его предвыборных обещаний. «Они связаны в первую очередь с мировыми геополитическими событиями и проведением новой энергетической политики с целью снижения мировых цен на нефть», — считает Проценко.

По мнению финансиста, во втором квартале 2025 года может вырасти добыча нефти, что снизит ее стоимость до коридора $60-70. В связи с этим Проценко считает, что макроэкономические показатели рубля выглядят неблагоприятными.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что до конца года доллар будет стоить 97-104 рубля.

Он пояснил, что этот сценарий сработает, если ЦБ повысит ключевую ставку до 23% 20 декабря, курс рубля получит среднесрочную поддержку.

Ранее была названа оптимальная доля сбережений в валюте.