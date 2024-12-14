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Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе Часова Яра и Курахово

МО: группировка «Юг» отразила контратаки и нанесла поражение семи бригадам ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска из группировки «Юг» отразили две контратаки Вооруженных сил Украины и нанесли поражение семи бригадам ВСУ в зоне своей ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«В результате активных действий заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка», — рассказал начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.

Он добавил, что потери ВСУ на этих участках составляют 235 человек.

Российские военнослужащие также заблокировали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Успеновка, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР).

Протяженность созданного Вооруженными силами РФ «огненного мешка» превышает четыре километра.

Ранее военные ВС РФ выбили украинских солдат из села, расположенного к северу от Курахово.

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