Российские войска из группировки «Юг» отразили две контратаки Вооруженных сил Украины и нанесли поражение семи бригадам ВСУ в зоне своей ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«В результате активных действий заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка», — рассказал начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.

Он добавил, что потери ВСУ на этих участках составляют 235 человек.

Российские военнослужащие также заблокировали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Успеновка, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР).

Протяженность созданного Вооруженными силами РФ «огненного мешка» превышает четыре километра.

Ранее военные ВС РФ выбили украинских солдат из села, расположенного к северу от Курахово.