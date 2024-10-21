Медведев предупредил об угрозе тотальной войны до полного истребления человечества

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал войну до истребления человечества альтернативой унижения Запада и создания противовеса США. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале и была приурочена к XVI Саммиту БРИКС.

«Задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. <..> А дальше цель может быть только одна – распад самих США. Либо – как минимум – создание полноценного противовеса Америке», — заявил российский политик.

По словам Медведева, мощь Запада балансируется с помощью ШОС, БРИКС и других региональных союзов.

«Ведь альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет», — выразил уверенность замглавы Совета Безопасности РФ.

До этого Медведев назвал долгосрочной целью России разделение стран Запада.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Медведев заявил о наркотическом подтексте плана победы Зеленского.