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Медведев назвал долгосрочной целью России разделение стран Запада

Медведев назвал долгосрочной целью России распад США и унижение Европы

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал долгосрочной целью России распад США или создание полноценного противовеса этой стране, как это было в период существования СССР. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По мнению политика, между Россией и странами Запада не может быть союза, так как последние постоянно стремятся лишить российское государство будущего. Именно поэтому, как считает Медведев, единственной политикой России в отношении западных держав должно быть их разъединение и разделение.

Заместитель председателя полагает, что Россия должна максимально ослабить и унизить Запад, включая Европу, чтобы они перестали быть враждебными к Москве.

«А дальше цель может быть только одна – распад самих США. Либо – как минимум – создание полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора», — написал Медведев, добавив, что этому могут помочь ШОС и БРИКС.

Политик подчеркнул, что мир без баланса в современных реалиях рухнет через 10 лет и, если Запад не осознает это – «всем конец».

Ранее Медведев раскрыл, что случится со странами НАТО в случае конфликта с РФ.

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