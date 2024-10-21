Появилось видео прибытия президента ОАЭ на встречу с Путиным на Aurus

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным на машине Aurus. Видеозапись прибытия политика публикует РБК.

На кадрах Нахайяна встречают в аэропорту, после чего он садится в машину Aurus и едет в резиденцию российского лидера в Ново-Огарево. На машине установлен флаг ОАЭ. На видео также видно, как политик выходит из машины и встречается с Путиным.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом вечером 20 октября. По улицам российской столицы шейх передвигается в кортеже в сопровождении мотоколонны. Вечером президент России пригласил иностранного гостя на неформальный ужин в свою резиденцию в Ново-Огарево, расположенную в Подмосковье.

В России глава ОАЭ, помимо личной встречи с Путиным, примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Песков объяснил, почему Путин пригласил президента ОАЭ к себе домой.