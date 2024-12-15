Концерн BMW втайне вернулся в Россию

Немецкий автоконцерн BMW незаметно вернулся на российский рынок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Летом автоконцерн подал заявку на патент в России одного из концепт-каров. 3 декабря патент зарегистрировали в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности», — говорится в публикации.

Судя по всему, BMW запатентовал концепт-кар Skytop, который дебютировал на конкурсе элегантности Villa d'Este в мае. Внутри авто — мотор V8, за основу которого взяли модификацию M8 Competition (625 л.с.). При этом о возможности серийного выпуска автомобиля в BMW пока не говорили.

До этого сообщалось, что бизнесмен, проживающий в Подмосковье, отсудил у немецкого автоконцерна BMW свыше 300 млн рублей из-за сломанного вентилятора.

В результате суд постановил, что компания должна платить неустойку до замены машины. Однако BMW проигнорировала это требование. В результате сейчас бренд должен россиянину уже более 300 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России деньги BMW направят на покупку дронов для СВО.