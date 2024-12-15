Бизнес попросил Путина защитить их от маркировки одежды

Система маркировки «Честный знак» поставила под угрозу многих предпринимателей по всей стране из-за значительных финансовых затрат, что привело к увеличению цен на одежду на 15-30%. Об этом говорится в обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, подписанном Ассоциацией предпринимателей розничной торговли и общественной организацией «Содействие малому бизнесу», сообщает Ura.ru.

Бизнес-сообщество указывает на то, что программа имеет серьезные недостатки и представляет сложность даже для специалистов в области информационных технологий.

Изначально задумывавшаяся как инициатива для борьбы с контрафактной продукцией, государственная программа маркировки, по мнению представителей малого бизнеса, превратилась в непрозрачную схему, обогащающую узкий круг лиц, пополняющих списки Forbes.

В своем письме они просят президента защитить малый бизнес от произвола чиновников, продлить сроки для маркировки одежды второй волны, отложить внедрение третьей волны маркировки минимум на пять лет, ввести мораторий на проверки, штрафы, конфискацию товаров и уголовные дела. Кроме того, бизнес предлагает доработать систему «Честный знак».

Данный вопрос планируется поднять на горячей линии 19 декабря.

До этого стало известно, что бренд Armani Exchange столкнулся с проблемами при регистрации в системе «Честный Знак». Это привело к задержке поставок на 10 дней.

Ранее в РФ собрались ввести обязательную маркировку для косметики и бытовой химии.