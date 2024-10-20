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Кремль отреагировал на решение президента Бразилии не ехать в Россию

Песков не увидел связи между отменами поездок глав РФ и Бразилии на G20 и БРИКС

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Представитель Кремля Дмитрий Песков исключил, что решение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы не приезжать на саммит БРИКС в Казани связано с тем, что его российский коллега Владимир Путин не поедет на G20 в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера при этом отметил, что ему «и в голову эта мысль не могла прийти».

20 октября стало известно, что бразильский лидер не поедет на саммит БРИКС (межгосударственного объединения, включающего РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию) в Казани 22-24 октября по медицинским показаниям: он временно не может летать на дальние расстояния из-за недавней травмы головы.

С 1 декабря 2023 года Бразилия взяла на себя председательство в G20 («Большой двадцатке», клубе правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС). Завершающий саммит состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Два дня назад Путин сообщил, что не полетит на мероприятие, чтобы не нарушить работу форума.

Ранее австралийские политики отказались приветствовать Карла III.

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