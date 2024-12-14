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Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Ивлеевой по делу о дискредитации ВС РФ

Суд апелляционной инстанции подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

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Global Look Press

Московский городской суд утвердил решение Тверского суда Москвы о назначении блогерше Анастасии Ивлеевой административного штрафа за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой и утвердил решение суда первой инстанции о признании ее виновной в совершении административного правонарушения — дискредитации ВС РФ, за которое ранее блогеру был назначен штраф», --сказали в суде.

В апреле блогерша стала фигуранткой административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП, но сама она не признала себя виновной. Позднее блогерша обжаловала взыскание.

На Ивлееву составили протокол о дискредитации российской армии из-за публикации, которую она оставила в своих социальных сетях два года назад. Пост выражал негативное отношение к специальной военной операции (СВО). Спустя некоторое время после «голой вечеринки» Ивлеева скрыла публикацию, но затем снова сделала пост публичным.

Ранее отец Ивлеевой попросил «шавок не тявкать» на его дочь.

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