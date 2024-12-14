В Германии назвали сумму замороженных российских активов

В Германии заморожены российские активы на сумму €3,5 млрд, однако эта сумма может варьироваться в зависимости от изменений в регламентах Европейского союза. Об этом ТАСС заявила представитель министерства финансов Германии.

«Сейчас в Германии заморожены или иммобилизованы активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с двумя постановлениями ЕС — № 269/2014 и № 833/2014 <...> Эта сумма подвержена колебаниям при оценке. Другими влияющими факторами являются постоянные изменения в приложениях к упомянутым регламентам ЕС», — сообщили в германском минфине.

Среди других причин, которые могут влиять на финальный объем арестованных активов РФ, — завершение процедур расследования, принадлежат ли те или иные активы России.

До этого кабмин Украины одобрил привлечение $15 млрд от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) за счет замороженных российских активов.

Ранее в ЕС назвали условие для предоставления кредита Украине.