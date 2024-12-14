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Стали известны суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

ВСУ потеряли 145 военных за сутки в результате действий группировки «Восток»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 145 военных за сутки от действий подразделений группировки войск «Восток». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

Он отметил, что в ходе активных действий подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

«Нанесли поражение живой силе и технике подразделений механизированных бригад, бригад теробороны и горно-штурмовой бригады», — подчеркнул руководитель пресс-центра.

По словам Чехова бои велись в районах Днепроэнергии, Новополя, Великой Новоселки и Сторожевого. Российские бойцы помещали действиям пяти инженерных групп и отразили три контратаки штурмовых групп противника. По его данным, в течение суток противник, кроме живой силы, потерял боевую бронированную машину Maxxpro и один автомобиль, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

До этого несколько мощных прилетов зафиксировали в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Ранее в МИД России заявили, что пуск «Орешника» послал четкий сигнал Западу.

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