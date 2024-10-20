Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине придумали новый способ давления на уклонистов

Депутат Рады Федиенко: будет заводить дело за Telegram-чат с информацией о ТЦК

close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники Telegram-чатов или ботов, в которых появляются данные о местах работы сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), могут столкнуться с уголовной ответственностью на Украине, заявил депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко, передает «Страна.ua». По его словам, дела будут заводиться под предлогом препятствования деятельности ВСУ.

«Если не будет известно, кто администратор подобного телеграмм-бота, то правоохранители будут пытаться вытаскивать тех, кто сообщил о расположении», — отметил Федиенко.

Он добавил, что правоохранители будут вычислять пользователей бота или чата через него же. Федиенко подчеркнул, что для поиска нарушителей, к примеру, будет использоваться их номер телефона, привязанный к Telegram.

При этом в ВСУ уже угрожали уголовной ответственностью представителям СМИ, которые распространяют видео насильственной мобилизации украинцев. 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине назвали причину остановки бронирования от мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами