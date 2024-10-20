На Украине придумали новый способ давления на уклонистов

Участники Telegram-чатов или ботов, в которых появляются данные о местах работы сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), могут столкнуться с уголовной ответственностью на Украине, заявил депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко, передает «Страна.ua». По его словам, дела будут заводиться под предлогом препятствования деятельности ВСУ.

«Если не будет известно, кто администратор подобного телеграмм-бота, то правоохранители будут пытаться вытаскивать тех, кто сообщил о расположении», — отметил Федиенко.

Он добавил, что правоохранители будут вычислять пользователей бота или чата через него же. Федиенко подчеркнул, что для поиска нарушителей, к примеру, будет использоваться их номер телефона, привязанный к Telegram.

При этом в ВСУ уже угрожали уголовной ответственностью представителям СМИ, которые распространяют видео насильственной мобилизации украинцев. 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине назвали причину остановки бронирования от мобилизации.