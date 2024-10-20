Российский посол раскрыл отношение Москвы к выборам в США

Ведущие американские политические силы — Демократическая и Республиканская партии — имеют общий подход по отношению к России, считает российский посол в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости. По его словам, в подобных условия Москве неважно, кто будет следующим президентом США.

«Нет совершенно никакой разницы, победит ли [кандидат от Республиканской партии Дональд] Трамп, демократы или республиканцы, потому что между двумя партиями есть консенсус по вопросу России. Это антироссийские настроения», — пояснил Келин.

Он добавил, что демократы и республиканцы выступают за «стратегическое поражение» Москвы. Келин подчеркнул, что признавать факт консолидации по российскому вопросу американские политики отказываются.

Выборы президента США пройдут в начале ноября. Противник Трампа — вице-президент США, кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Помимо двух основных претендентов участвуют в гонке и представители других партий, к примеру номинант от «зеленых» Джилл Стайн. Впрочем, в современной американской истории кандидату от третьих партий ни разу не удалось победить.

Ранее в России оценили шансы Трампа и Харрис на победу на выборах.