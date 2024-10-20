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Первого вице-премьера России встретили овациями в парламенте Индонезии

Первого вице-премьера России Мантурова встретили овациями в парламенте Индонезии

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Павел Лисицын/РИА Новости

В парламенте Индонезии первого вице-премьера России Дениса Мантурова встретили овациями и криками «ура». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Мантуров возглавил делегацию РФ на церемонию инаугурации нового президента Индонезии Прабово Субианто. После того, как новоиспеченный глава государства объявил Мантурова как одного из почетных гостей мероприятия, в зале раздались громкие овации.

После инаугурации президент Индонезии подчеркнул, что намерен дружить со всеми государствами и противостоять колониальным практикам.

19 октября сообщалось, что Россия и Индонезия в ноябре впервые проведут крупные военно-морские учения под названием «Орруда».

В августе командующий ВМС Индонезии вице-адмирал Дених Хендрата сообщал, что военно-морские учения с участием России пройдут 4-8 ноября в провинции Восточная Ява.

14 октября в Пакистане стартовали совместные российско-пакистанские тактические учения «Дружба-2024».

Ранее в Кремле рассказали, к чему приведут масштабные учения ядерных сил НАТО в Европе.

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