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Олимпийский чемпион назвал худших в российском футболе

Тренер Бышовец: судьи – худшие в нашем чемпионате

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Экс-главный тренер сборной России по футболу и клубов Российской премьер-лиги Анатолий Бышовец высказался о главном разочаровании чемпионата страны. Он считает, что хуже всего со своими обязанностями справляются арбитры.

«Без ошибок можно определить худшего игрока чемпионата России на футбольном поле — это наши судьи. Я еще на собственном опыте сталкивался с ними, но не позволяя себе сбиваться на полемику, понимая, что это проблема, которая создает много неудобств. Тут будто дело даже не в качестве, а в предсказуемости их решений. Предсказуемость судейства, особенно в отдельных матчах, не позволяет нам развиваться», — рассказал Бышовец Legalbet.

Прокомментировал специалист и скандал после слов губернатора Самарской области Вячслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе. Бышовец считает, что в России подобные заявления обычно заканчиваются ничем, а ситуация требует жестких мер.

Ранее сообщалось, что задержание инвестора «Химок» может быть связано с расследованием коррупции в РПЛ.

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